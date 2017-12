Cardi B invite 21 Savage dans ''Bartier Cardi'' !

On termine l'année en beauté pour la jeune rappeuse du Bronx...

Cardi B l’avait annoncé ces derniers jours, son nouveau morceau inédit claqué avec le jeune prodige 21 Savage est enfin disponible sur YouTube ! La rappeuse originaire du Bronx n’a pas dérogé à la règle et à elle aussi délivré un dernier cadeau à ses fans.

Alors que son nouvel album se fait toujours attendre notamment parce qu’elle a décidé de prendre son temps pour faire de ce dernier un projet parfait, il n’en reste pas moins pour autant qu’elle continue de le teaser de la meilleure des manières en dévoilant un morceau inédit.

Et quand on écoute "Bartier Cardi", on se dit que si l’album est comme ce morceau, alors ça sera forcément une réussite ! En effet, alors qu’elle a invité l’un des tous meilleurs rappeurs de sa génération, Cardi B n’en oublie pas pour autant de soigner ses couplets et le refrain avec un rythme plus que prenant.

Le morceau fonctionne parfaitement et l’alchimie entre les deux artistes semble toute trouvée... Une bonne nouvelle, annonciatrice d’un beau projet qui devrait être disponible dans le courant début 2018 !

En attendant, on vous laisse découvrir ce tout nouveau morceau avec une Cardi B et un 21 Savage au summum de l’égo-trip... Encore un morceau qui devrait rejoindre plusieurs playlists pour Noël !