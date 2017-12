Lil Wayne balance deux nouveaux morceaux inédits !

Weezy tease un peu plus la sortie très prochaine de "Dedication 6" !

On en parle depuis un bon moment, la prochaine mixtape de Lil Wayne devrait sortir le 25 décembre prochain, à Noël précisément ! Mais pour faire patienter un peu plus ses fans, Weezy a décidé qu’il était temps de dévoiler un avant-goût de ce projet tant attendu depuis plusieurs mois voire années...

Et c’est donc sur les réseaux sociaux que le rappeur a fait l’annonce hier, tout en balançant dans la soirée les deux morceaux en question !

Et la seule chose que l’on peut dire : c’est que ça fait du bien d’entendre quelques morceaux inédits de Lil Wayne ! Il est vrai que cette année le rappeur a été plutôt discret, on parle évidemment de ses projets solos...+

Très embourbé dans des affaires judiciaires contre Birdman notamment pour un problème sur la sortie de dernier album "That Carter V" qui n’est donc toujours pas sorti pour le moment !

En attendant lundi et la sortie de "Dedication 6", on vous laisse découvrir les deux morceaux inédits et extraits de cette mixtape que Weezy vient de nous dévoiler...

C’est du lourd et annonciateur d’un projet qui sera très certainement réussi, comme à son habitude...