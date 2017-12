Découvrez le dernier album de Gucci Mane !

"El Gato: The Human Glacier", C'est cadeau et c'est offert par Big Gucci...

Gucci Mane termine donc l’année en beauté en balançant à quelques jours de Noël, un nouvel album baptisé "El Gato : The Human Glacier" !

Il faut dire que le rappeur a été une nouvelle fois très productif cette saison avec plusieurs projets dévoilés à ses fans comme son précédent opus "Mr.Davis" ou encore son EP "3 for Free".

Alors qu’il y a deux semaines, il avait annoncé la date de sortie de ce nouveau projet, aujourd’hui c’est le moment de découvrir ce que le rappeur nous a réservé !

Et on ne va pas vous mentir, comme à son habitude Gucci Mane a fait du sale... Sur 11 morceaux qui composent cet album, Big Gucci a vraiment décidé de claquer un beau projet bien lourd en cette fin d’année, histoire de faire un dernier cadeau à ses fans !

Un nouvel album qui vient faire suite au dernier dévoilé par l’artiste en début d’année mais surtout un album claqué en solo, puisqu’aucune collaboration n’est à signaler.

On remarque d’ailleurs l’absence du morceau "Just Like It", en feat avec 21 Savage qui était pourtant annoncé sur la tracklist officielle la semaine dernière. Finalement, ce dernier ne figure pas dans la finalité du projet, ce qui n’enlève en rien en la réussite de ce projet...

En attendant, inutile d’en dire plus, on vous laisse découvrir "El Gato : The Human Glacier" où Gucci Mane vous souhaite un joyeux Noël !