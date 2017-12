L'album de Quavo et Travis Scott prévu pour demain ?

Les deux rappeurs semblent prêts à balancer leur nouveau projet...

Après de nombreux mois de teasing et d’annonces... L’album commun de Travis Scott et Quavo, baptisé "Huncho Jack, Jack Huncho" devrait donc enfin être dévoilé !

Cette nuit, les deux rappeurs ont enchainé les posts sur les réseaux sociaux et notamment sur twitter en publiant chacun de leur côté une partie de la cover de l’album en y ajoutant un "Merry Christmas" en commentaire.

On peut donc s’attendre à une sortie prévue avant Noël, et logiquement demain, le vendredi 22 décembre, histoire de ne pas aller à l’encontre des codes habituels de distribution.

Même si ce n’est qu’une supposition, les annonces sont de plus en plus nombreuses ces derniers jours et hier Travis Scott a même dévoilé un cliché assez intéressant où l’on voit Ralph Steadman, le dessinateur et caricaturiste britannique, qui a repris en dessin les écrits "Jack" et "Huncho" !

Un cliché sympathique qui permet au rappeur de remercier le dessinateur qui devrait donc être à l’origine de la cover de l’album.

En attendant, la sortie très prochaine de cet album commun qui sur le papier s’annonce lourd comme jamais...

Décidément les fêtes de Noël s’annoncent bien remplies en projet de qualité !