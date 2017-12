Le producteur de ''Culture 2'' des Migos révélé ?

Le groupe originaire d'Atlanta se met vraiment bien...

Décidément les Migos enflamment cette fin d’année avec les rumeurs qui tournent autour de leur nouveau projet : "Culture 2".

Après avoir balancé leur single "Stir Fry" et alimenter une nouvelle rumeur autour de la cover de leur prochain projet, le groupe originaire d’Atlanta aurait donc pour producteur exécutif du projet : Pharrell Williams...

C’est en tout cas la rumeur qui fait rage en ce moment sur la toile, notamment en raison de la sortie du dernier extrait qui a été produit par le membre de N.E.R.D.

Et si l’on se remémore le tweet de Quavo en octobre dernier... On se dit que Pharrell Williams n’a pas seulement produit un morceau de l’album mais peut-être la totalité du projet !

Si l’information s’avère confirmée, ça serait très certainement annonciateur d’un très gros album... Car on sait que l’artiste américain est très certainement l’un des meilleurs producteurs au monde. Depuis plus de 20 ans, il est un acteur incontournable de la musique urbaine et notamment du Hip-hop.

Il a déjà travaillé avec les plus grands noms du Rap Game actuel comme Jay-Z, Kid Cudi, ou encore Frank Ocean. Ce n’est donc pas surprenant de le voir collaborer avec les Migos, le groupe le plus en vogue ces derniers temps.

Il ne reste plus qu’à attendre une confirmation de la part de Quavo, Offset ou encore Takeoff voire même de Pharrell Williams. Sinon rendez-vous en janvier prochain pour découvrir ce nouvel album qui sonne déjà comme un classique de la carrière des Migos !