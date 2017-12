MRC nous fait voyager dans son dernier visuel !

Découvrez le nouveau clip de MRC : "T'inquiète pas"...

"Qu'est ce que je ferai sans les miens ?

Je serai parti loin de la terre

On m'a dit oublie tout calcule des gains

Pour tout oublier j'ai tire en l'air"

Clip planant, couleurs douces, couché de soleil, bord de mer, le décor est posé.

Si au premier abord les paysages sont paradisiaques, les paroles du morceau n’en sont pas moins introspectives. Posé à la frontière entre le ciel et la terre, MRC nous emmène dans son pays d’origine : la Turquie. Le son, toujours très "cloud rap" est apaisant, planant et les lyrics mélancoliques. Le rappeur nous parle de son parcours, de son passé, de son envie de réussir…

Le visuel est très travaillé et nous fait voyager. Réalisé par Red Out Black, le clip propose des images épurées et de très belles couleurs aériennes, à l'image du morceau.

MRC avait sorti un premier album en 2016 et avait cumulé 25 millions de vues avec sa vidéo "Paix sans guerre", ce qui s’avère être un score très respectable. Un constat qui pourrait se répéter avec ce nouveau clip dont les vues commencent déjà à monter.

Rien est annoncé pour le moment, mais on peut se demander s’il ne s’agirait pas là d’un single annonçant un projet pour 2018. D'après certains, le rappeur originaire de Strasbourg serait actuellement entrain d'enregistrer de nouveaux titres en studio.

A suivre donc…