Vald laisse quelques indices sur la tracklist de son nouveau projet !

Reste à vous d'imaginer les morceaux et les featurings...

On le sait, en novembre dernier Vald a annoncé la sortie très prochaine de son nouvel album !

Après la très belle réussite de son dernier opus baptisé "Agartha", le rappeur originaire de Seine-Saint-Denis a donc décidé de remettre le couvercle le 2 février 2018 pour notre plus grand plaisir...

Et récemment sur les réseaux sociaux, le jeune artiste a dévoilé ce qui semble être un début de tracklist.

Créatif et joueur, Vald n’a délivré que le début des morceaux qui composeront son prochain album.

Trop peu pour se faire une idée précise des pistes prévues sur cet album. Mais deux infos sont à retenir, dans un premier temps le nombre de tracks prévu : 17 et surtout le fait qu’il prévoit un bonus de son titre "Trophée" !

Pour le moment on en sait pas plus sur le reste des morceaux et nul doute que le jeune rappeur déjanté a prévu d’en dévoiler au fur et à mesure que l’on se rapproche de la date fatidique.

En attendant, on vous laisse à votre imagination pour composer ce début de tracklist !