Du très lourd de prévu pour le festival ''We Love Green 2018'' !

On en sait un peu plus sur la prochaine édition du festival "We Love Green" qui se tient chaque été à Paris au Bois de Vincennes !

Et notamment au niveau des artistes qui seront présents sur scène les 2 et 3 juin prochains : récemment le festival a annoncé sur les réseaux sociaux, en plus d'OrelSan, la participation des Migos, Tyler The Creator, ou encore Lomepal...

Difficile de faire mieux pour le moment puisqu’avec le groupe originaire d’Atlanta, l’ancien membre d’Odd Future et Jimmy Punchline, les organisateurs s’assurent déjà un show exceptionnel devant près de 60 000 personnes qui se réunissent à chaque nouvelle édition.

Pour ce qui est du programme, pour le moment : vous retrouvez Migos, Jamie XX, Orelsan, Beck, Lomepal, Ibeyi, Jorja Smith et Honey Dijon le samedi avec une précommande à 50 euros pour la journée.

Et le dimanche, c’est l’occasion de récidiver pour le même prix mais cette fois-ci seront sur scène : Björk, Tyler The Creator, King Krule, The Internet, Daphni, Father John Misty, Young Marco et Moritz Von Oswald !

C’est dire si le programme s’annonce chargé sur le papier... En attendant, la programmation n’est pas définitive puisque les organisateurs ont annoncé que de nouveaux artistes devraient rejoindre la fête d’ici là !

De bon augure pour l’été prochain... En attendant, les billets sont déjà disponibles sur le site officiel du festival avec d’ailleurs un tarif préférentiel pour le pass deux jours à 89 euros !

Photo : Maxime CHERMAT