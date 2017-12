Mr Porter dévoile une anecdote surprenante sur ''Revival'' !

L'info concerne le premier single de l'album "Walk on Water"...

Alors que le neuvième album du Marshall est déjà dans les bacs depuis cinq jours, le Slim Shady fait à nouveau parler de lui mais cette fois-ci pour son premier single dévoilé...

Dans une interview accordée à "This is 50" que Mr Porter, ami et producteur d’Eminem, a dévoilé une anecdote surprenante sur le morceau "Walk On Water" !

Ce dernier a déclaré qu’initialement le morceau devait être en collaboration avec Adele. Du moins c’était le souhait d’Eminem, mais les récents problèmes de voix de chanteuse anglaise, l’ont empêché de faire partie du projet.

Du coup, Slim Shady s’est rabattu sur Beyoncé qui, pour le coup, a livré une excellente prestation lors du morceau avec un refrain poignant...

Au final, le rendu est plutôt réussi, en même temps la Queen B n’a rien à envier à Adele même si l’on aurait aimé voir ce que ce duo aurait pu donner, une fois les deux artistes réunis !

Pour le moment, le morceau fonctionne très bien puisqu’il se classe en première place du Top Rap et a déjà atteint les 50 millions de vues sur YouTube.

Les critiques restent pourtant toujours aussi vives envers le dernier album du Shady, ce qui pourrait le pousser à raccrocher définitivement avec la musique. C’est en tout cas ce qu’il avait déclaré hier lors d’une interview...

Mais ne nous inquiétez pas, d’après les dires de l’artiste : l’envie de faire de la musique et du Hip-hop est toujours là !