Chance the Rapper et Jeremih dévoilent un premier extrait !

Cette réédition s'annonce plutôt réussite...

On en parlait le mois dernier, Chance The Rapper et Jeremih ont prévu la réédition de leur EP baptisé "Merry Christmas Lil’ Mama" !

Sorti l’an dernier, ce nouveau projet vient ajouter neuf morceaux inédits, pour aboutir à une version deluxe et définitive du projet composé de dix-huit titres.

Pour le moment aucune date de sortie n’a été dévoilée mais les rappeurs ont annoncé ce week-end, que le projet pourrait être dévoilé cette semaine donc pourquoi pas aujourd'hui, à quelques jours de Noël !

Le cadeau sera donc bel et bien disponible au pied du sapin...

En attendant la sortie très prochaine de ce nouveau projet, les deux rappeurs originaires de Chicago ont profité de leur passage dans les studios de la radio locale Power 92 pour balancer un extrait aux fans !

Un premier morceau baptisé "Ms. Parker" qui a donc été dévoilé en live sur internet, ce qui a permis à tout le monde d’avoir un avant-goût de cette réédition tant attendue...

Pour ce qui est du morceau, Chance The Rapper a déclaré lors de l’Itw qu’il avait été inspiré par Ms. Parker, la très belle femme issue de la comédie "Friday" sortie en 1995. Un film où l’on pouvait retrouver Ice Cube et Chris Tucker dedans !

Pour le moment, on vous laisse découvrir ce tout premier extrait de cette réédition de "Merry Christmas Lil’ Mama", en espérant que le projet soit aussi lourd que celui dévoilé l’an dernier.