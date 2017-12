Zola dévoile un nouveau single !

Découvrez le nouveau clip de Zola : "Sharif"...

Jeune négro brutal j'ai la garde du Muay Thaï Et si j'prece, j'vais peter une rail pendant que j'serais die

Et si j'perds, un gros bout d'métal bien froid qui crache des douilles "Sale racaille ! ", si t'aimes pas tu fermes ta gueule Fer en diamant, égorgé d'Ruinard, (t'es ruinée connasse)

Après avoir dévoilé le clip "Belle femme" le 3 novembre dernier, Zola a sorti une nouvelle vidéo intitulée "Sharif". On découvre un clip produit par Bopfa et la prod reprend le sample de "Lisa Frank 420 / Modern Computing" de Macintosh Plus (aka Vektroid).

On y ressent encore bien son univers très marqué et ses influences US de l'artiste. Par ailleurs, il s'agit de son premier morceau disponible sur les plateformes de streamings, les autres étant uniquement visible sur Youtube. Le début de l'ascension pour Zola ?

On attend donc avec impatience la sortie de son prochain morceau qui sera intitulé "Job" comme annoncé au tout début de la vidéo. Une interface qui fait de suite penser à l’esthétique des années 2000 et sur laquelle, on peut lire les titres de ses différents morceaux.

Si l’on ne sait pas si le rappeur est en train de travailler sur un projet, on pourrait se dire que 2018 serait la bonne année pour se lancer.

A suivre donc…