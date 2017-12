Kaaris décroche de l'or pour son dernier album ''Dozo'' !

Une nouvelle certification pour le K2A...

On le sait, le dernier projet de Kaaris n’a laissé personne indifférent ! En effet, avec "Dozo" le rappeur a une nouvelle fois prouvé qu’il était bel et bien présent en 2017 !

Alors que ce quatrième album se faisait attendre depuis la sortie en fin d’année 2016 de "Okou Gnakouri", certifié double disque de platine... Aujourd’hui Riska peut célébrer un nouveau disque d’or, le quatrième pour lui puisque tous ses albums ont au moins obtenu cette première distinction !

C’est sur les réseaux sociaux que le rappeur originaire de Sevran a annoncé la nouvelle auprès de ses fans !

Avec plus de 50 000 albums vendus en un mois et demi (Streams et téléchargements compris), Kaaris n’a clairement pas déçu en cette fin d’année !

Même si l’album en lui-même n’a pas convaincu la totalité de sa fan base, il n’en reste pas moins pour autant que "Dozo" se dirige tout droit vers un disque de platine d’ici 2018 !

De quoi débuter la nouvelle année sur les chapeaux de roues avec pourquoi pas en ligne de mire un nouveau projet prévu après l’été 2018...

Rien de bien surprenant puisqu’il tourne déjà à un album par an !