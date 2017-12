Booba dévoile un extrait inédit d'un prochain morceau !

La piraterie n'est jamais finie, c'est booba qui l'a dit...

On le sait le mois de décembre est le mois de B2O ! Entre le leak de son album que le rappeur a bien géré et la sortie physique en édition limitée de "Trône", le Duc de Boulogne a une nouvelle fois éclaboussé le Rap Game de tout son talent...

Alors qu’il avait annoncé un titre inédit baptisé "Tout ira bien", prévu uniquement sur la version CD de l’album, hier soir, le rappeur a décidé de dévoiler un extrait inédit de ce qui semble être un nouveau morceau !



On ne sait pas encore ce que Booba nous réserve pour Noël, peut-être quelques morceaux supplémentaires qui viendront s’ajouter à "Trône" ! En attendant, en plus de l’extrait où on peut le voir s’ambiancer tranquillement dans sa voiture, le rappeur commente :"#Jamaisfinie", preuve qu’il a prévu du sale pour les fêtes de Noël ou pour le début de l’année 2018 !

On vous rassure, un deuxième album n’est pas prévu à ce jour, le rappeur n’a cessé de le répéter : "Trône" n’est pas un double album ! En revanche rien ne nous empêche d’imaginer quelques morceaux supplémentaires en guise de cadeau...

Pour ce qui de l’extrait, produit par l’excellent duo Twinsmatic, le morceau s’annonce déjà lourd... alors que l’extrait dévoilé est assez court, de bon augure pour les prochaines semaines !