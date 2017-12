Découvrez la belle programmation de Lollapalooza !

Le festival fait une nouvelle fois le plein de rappeurs...

On en parle depuis plusieurs semaines, les festivals annoncent leur programmation pour l’été prochain ! Et on remarque que cette année, les éditions reçoivent un grand nombre de rappeurs, c’est déjà le cas des Eurockéennes 2018, des Vieilles Charrues, du festival Garorock ou encore du Main Square Festival...

Aujourd’hui place à Lollapalooza Paris, l’un des plus gros festivales de France qui a donc dévoilé ce week-end la programmation des artistes qui y seront présents les 21 et 22 juillets prochain à l’hippodrome de Longchamp.

Et pour l’occasion, les organisateurs ont prévu du lourd avec la venue de 37 artistes et notamment quelques rappeurs comme Nekfeu, Travis Scott, Vald ou encore Gorillaz qui sont conviés à participer à la fête !

Ce n’est que le début de l’annonce puisqu'à en croire la photo balancée par le festival sur les réseaux sociaux : d’autres noms devraient être annoncés d’ici là... Reste à voir quels rappeurs viendront s’ajouter à cette longue liste d’artistes !

En tout cas, une chose à retenir : vous pouvez d’ores et déjà acheter vos billets sur le site officiel du festival et si vous attendez d’en savoir un peu plus sur cette programmation qui risque de grossir au fil des mois, alors restez branchés sur la page Facebook de l’évènement...