Rohff dévoile son nouveau clip ''Détrôné'' !

Découvrez la nouvelle vidéo de Rohff intitulée "Détrôné" en featuring avec Nej'!

Très attendu, le nouveau morceau de Rohff a vu le jour aujourd’hui. Intitulé "Détrôné", en référence à l’album de Booba nommé "Trône", le titre a été très travaillé, surtout sur l’aspect visuel. En effet la vidéo ressemble fortement à un mini court-métrage qui se déroule dans l'antique monde oriental. Rohff se place dans le rôle d'un sauveur qui vient au secours d'un peuple opprimé.

Comme on le sait, le rappeur est en featuring avec la chanteuse Nej’ qui a créé pas mal de polémiques ces derniers temps. Vrais ou non, des messages de cette dernière dans lesquelles elle accuse Rohff et son manageur de lui avoir forcé la main pour prêter sa voix au titre, circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.

Si l’on sait que Rohff a été récemment condamné à cinq ans de prison suite à l'affaire de la boutique Ünkut, il semblerait qu’il veuille faire les choses bien avant d’endurer sa peine.

Le morceau ne semble pas être un extrait du prochain projet de Rohff, mais on sait que ce dernier est en train de travailler sur son 9ème album solo intitulé "Surnaturel". Il faudra donc être patients pour en savoir un peu plus quant à ce dernier projet maintenant...