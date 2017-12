Dosseh annonce son nouvel album baptisé ''VIDALO$$A'' !

Le rappeur a prévu du lourd pour 2018...

On en parlait il y a 4 jours, Dosseh avait profité de son single de diamant qu’il avait décroché pour son morceau "Infréquentables", un titre claqué avec Booba, pour faire l’annonce d’un nouvel album pour 2018 !

Aujourd’hui, le rappeur a dévoilé le nom de ce nouveau projet ! Baptisé "VIDALO$$A", ce nouvel album fait suite au dernier projet du rappeur sorti en 2016 "Yuri', certifié disque d’or !

Sur cet ancien opus, Dosseh avait ramené du beau monde comme Nekfeu, Booba donc mais aussi Young Thug et Tory Lanez, preuve de la réussite du projet en lui-même !

Le rappeur avait donc marqué le game en 2016 et là après un an et des retours plus que positifs, Dosseh a donc prévu d’attaquer 2018 de la meilleure des manières avec un nouveau projet...

On ne connaît pas encore la date de sortie de ce deuxième album studio ni même sa composition mais on peut imaginer une collaboration avec Sadek puisque les deux artistes ont été aperçus ensemble !

Dosseh a même posté une photo sur son compte instagram où l’on peut le voir en compagnie du jeune rappeur originaire de Seine-Saint-Denis mais aussi de Chris Macari !

Du coup, un clip semble être prévu pour l’occasion, de quoi teaser au mieux l’arrivée de "VIDALO$$A" !