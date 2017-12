Découvrez le double album de G-Eazy !

"The Beautiful & Damned" est enfin disponible sur les plateformes de streaming...

Encore un nouveau projet qui sort aujourd’hui ! Celui de G-Eazy, le rappeur originaire de Californie a même prévu un double album pour l’occasion, histoire d’offrir un album plus un cadeau pour Noël à ses fans !

Que l’attente fût longue ces derniers mois puisque le projet du rappeur avait été annoncé en juin dernier... Aujourd’hui, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming !

L’artiste a donc prévu 20 morceaux au total, avec notamment certaines grosses collaborations qui fonctionnent parfaitement comme celle claquée avec A$AP Rocky, Cardi B, Kehlani ou encore E-40.

Pour la petite info, ce double album est la suite de "When It’s Dark Out", son dernier album en date sorti en 2015 ! Selon le rappeur, c’est l’occasion pour ses fans de découvrir une nouvelle facette de Gérald (son prénom) et surtout de découvrir le prochain chapitre de sa vie.

En attendant, on vous laisse découvrir le double album de G-Eazy baptisé "Beautiful & Damned", un projet solide et qui arrive au bon moment pour les fêtes de Noël !