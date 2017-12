N.E.R.D dévoile son nouvel album ''No One Ever Really Dies'' !

Un projet à ne surtout pas manquer...

Vous le savez aujourd’hui, en ce vendredi 15 décembre 2017, de nombreux projets sont de sortis ! En plus de l’album mitigé d’Eminem, on note la sortie du premier album de N.E.R.D après 7 ans d’absence...

Un album sur lequel on retrouve des artistes comme Kendrick Lamar, Rihanna, Andre 3000 ou encore Gucci Mane et on en passe ! Le projet est pour le coup réussi, le groupe signe là un beau retour sur le devant de la scène après tant d’années d’absence.

Composé de 11 morceaux, "No One Ever Really Dies" devrait permettre aux fans de N.E.R.D de passer de bonnes fêtes de Noël ! Cet album est réussi, les collaborations le sont aussi, la production entièrement gérée par Pharell est elle aussi propre et solide.

À l’écoute des morceaux, on rejoint totalement ce qu’avait déclaré Shay Haley, un des membres du groupe, à propos de l’album :

"Nous voulons que les gens passent un bon moment en écoutant, nous voulons que les gens dansent, pour échapper à la folie, à la division, au chaos narcissique. Mais nous ne voulons pas être prêcheurs. Essentiellement, nous voulons juste nous amuser. "

C’est réussi, N.E.R.D signe là son retour, on espère que les projets vont rapidement s’enchainer !

En attendant, on vous laisse découvrir leur nouvel album, n’hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.