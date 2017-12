Le nouvel album d'Eminem est enfin disponible !

Découvrez "Revival", le neuvième album du Slim Shady...

C’est l’un des albums à ne pas manquer aujourd’hui ! "Revival" est enfin disponible sur toutes les plateformes de streaming... C’est donc l’occasion de découvrir ce que le Marshall nous a réservé pour ce neuvième projet !

Alors que les deux extraits "Walk On Water" et "Untouchable", qu’il avait dévoilé avant la sortie de son album, ou même encore la trackist, n’avaient pas convaincu la totalité de ses fans... Il n’est pas sûr qu’à l’écoute les fans soient complètement satisfaits du rendu.

Il semblerait qu’Eminem ait pris un tournant vers une musique plus Pop même si parfois on le retrouve à kicker comme jamais derrière le mic’ avec virulence en enchaînant les punchlines.

On savait l’album très engagé politiquement pour protester contre l’actuel président des Etats-Unis, mais le rendu final n’est peut-être pas à la hauteur de ce que les fans attendaient !

Les collaborations avec Ed Sheeran, Alicia Keys, X Ambassadors ou encore Skylar Grey et Kehlani, rendent cet album tellement différent de ce qu’il a pu faire auparavant, ce qui devrait perturber un peu plus les fans de la première heure...

Inutile d’en dire plus, on vous laisse découvrir "Revival" et n’hésitez pas à donner votre avis en commentaire, le notre est mitigé en tout cas !