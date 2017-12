Jaden Smith déjà de retour pour un nouvel album !

Le jeune rappeur enchaîne les projets...

Alors que son premier album baptisé "SYRE" n’a pas rencontré un vrai succès auprès de la fan base de l’artiste... Jaden Smith a décidé qu’il était temps d’enchaîner les projets histoire de prouver qu’il peut intégrer le Game !

C’est donc la raison pour laquelle le fils de Will Smith a annoncé hier la sortie prochaine de son deuxième album "ERYS" qui est tout simplement "SYRE" mais à l’envers.

Le projet devrait voir le jour en 2018, on ne sait pas pour le moment si c’est prévu pour le début, milieu ou la fin de l’année mais une chose est sûre, le jeune rappeur a envie de se rattraper et de proposer un album plus complet !

Même s’il a travaillé pendant près de 3 ans sur son premier projet, il n’en reste pas moins pour autant qu’à l’écoute, il ne semblait pas mature ou du moins terminé. À part sa collaboration avec A$AP Rocky et quelques morceaux qui sortaient du lot, . n’avait pas réussi à convaincre les premiers amateurs de Rap.

Du coup, c’est l’occasion de se rattraper avec ce deuxième projet en cours de préparation ! Cette fois-ci, le rappeur pourrait prendre le temps de signer d’importants featurings, histoire de donner du poids et une ligne conductrice à "ERYS" !

En attendant, on vous invite à découvrir ou redécouvrir "SYRE", le premier album du jeune Jaden Smith, album prometteur dans l’ensemble, qui annonce un deuxième opus plus qu’intéressant !