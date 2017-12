Brulux dévoile le visuel de ''442'' !

"On The-On The flux Que du sale Le sale par le sale"

Alors que l’on vous annonçait que Brulux avait teasé son morceau "442" avec un mini court-métrage il y a à peine deux jours, celui-ci vient de sortir le clip officiellement. C’est donc sur une instru dynamique et une vidéo très forte que le rappeur se montre.

On le voit armé, remonté et déterminé aux côtés de ses potes.

Ce titre pourrait bien être le premier extrait de son projet intitulé "Brulux on the flux 2" et qui est prévu pour 2018. Par contre, nous n'en savons pas plus sur cet album actuellement, il faudra donc être patients. A suivre donc…