N.E.R.D dévoile ''Don't Don't Do It'' avec Kendrick Lamar et Frank Ocean !

Un dernier morceau avant la sortie de "No_One Ever Really Dies"...

Demain, c’est le grand retour de N.E.R.D après 7 années d’absence ! Mais juste avant de balancer leur nouveau projet, le groupe a décidé de dévoiler un dernier extrait très rock, baptisé "Don’t Don’t Do It" !

Un morceau sur lequel Kendrick Lamar et Frank Ocean ont été réunis pour notre plus grand plaisir. Le K-Dot lâche comme à son habitude un couple puissant et remplit de vie, alors que le rappeur californien est reconnu en tant que co-auteur puisqu’il signe l’introduction du titre.

Un morceau puissant puisqu’il y raconte le tragique destin de Keith Lamont Scott, cet Afro-américain abattu par la police en 2016...

N.E.R.D aura tout de même fort à faire demain puisque leur projet sortira en même temps que ceux du boss Eminem et G-Eazy mais le groupe peut s’appuyer sur ce morceau ainsi que sur l’autre titre "Kites" en feat avec Kendrick et M.I.A.

En attendant de découvrir demain l’entière totalité du projet, on vous laisse écouter "Don’t Don’t Do It" en featuring avec Kung Fu Kenny et Frank Ocean !