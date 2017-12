Famous Dex en mode papa Noël avec sa nouvelle mixtape !

Le rappeur a prévu de balancer un dernier projet avant la fin de l'année...

Décidément les rappeurs continuent de délivrer des cadeaux pour Noël et c’est le cas de Famous Dex qui cette nuit a dévoilé la date de sortie de sa prochaine mixtape baptisée "Read About It" !

Ce dernier projet de l’année sortira donc le 25 décembre prochain, à Noël et on ne sait pas encore de quoi il sera composé même si le rappeur a décidé de nous dévoiler quelques indices sur de probables morceaux.

En effet si l’on regarde bien l’image postée par ce dernier sur Instagram pour faire l’annonce de "Read About It", on remarque que derrière sur une pile de livres, est inscrit les noms de ce qui semble être des morceaux.

Made Up

Remember Days (prod. by Glohan)

Stop It

Up ft. Ski Mask The Slump God & Reggie Mills (prod by Ronny J)

Only If ft. Pacino

Hating Needs To Stop

Checking You Out (prod. by Glohan)

En attendant, on ne sait pas si l’artiste a prévu d’autres collaborations que celle avec Pacino sur "Only If" et celle avec Ski Mask The Slump God et Reggie Mills sur "Up".

Mais une chose sûre, les projets de Noël sont souvent réussis et nul doute que cette nouvelle mixtape de Famous Dex sera une réussite !

À ne pas oublier que le même jour, Lil Wayne devrait balancer "Dedication 6", sa mixtape tant attendue ! Voilà deux projets qui permettront de passer de bonnes vacances...