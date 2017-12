Jeezy balance un extrait de son prochain album ''Pressure'' !

Juste la brûlante collaboration avec J.Cole et Kendrick Lamar...

On le sait l’album de Jeezy sort dans deux jours, le 15 décembre précisément et à cette occasion, le rappeur a fait ce qu’on pourrait dire une sorte de cadeau de Noël à ses fans puisqu’il a dévoilé un des extraits les plus attendus du projet : "American Dream".

En effet, le morceau fait énormément parler de lui ces dernières semaines notamment parce que le rappeur a réuni deux très grosses pointures du Rap Game actuel : Kendrick Lamar et J.Cole !

C’est à l’occasion d’une session d’écoute privée qui s’est déroulée hier soir du côté de New York, que Jeezy a donc joué "American Dream" devant un petit public venu pour l’occasion.

Un fan a donc immortalisé le tout et honnêtement on se dirige tout droit vers un gros banger from USA !

On peut entendre les rappeurs kicker sévèrement sur ce morceau, sur une instru bien dynamique, inutile de vous dire que rien qu’à l’écoute de ce morceau, l’album s’annonce déjà lourd...

Il ne reste plus qu’à attendre le 15 décembre prochain, date à laquelle on pourra découvrir "Pressure", le nouvel album de Jeezy, aux flamboyantes collaborations...