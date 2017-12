Maître Gims dévoile le clip de ''Caméléon'' !

Découvrez le nouveau clip de Maître Gims : "Caméléon" extrait de son son album "Ceinture Noire" bientôt disponible

"On s'est promis des sentiments

Quand tu disais : "Oui", moi, je disais : "Non"

Et on s'est laissé tomber

On s'est laissé tomber

Je t'en voulais pendant des années

Et toi qui disais : "Va, c'est du passé"

On s'est laissé tomber

On s'est laissé tomber"

Ça y est, Maître Gims a dévoilé le visuel de son morceau "Caméléon". Si le titre tourne en boucle depuis quelques semaines, cette fois-ci, c’est la vidéo que vous pouvez découvrir.

Très attendu, le clip est complètement à la hauteur. Et même sa femme se prête au jeu. Ainsi, on voit Dem Dem jouer dans le clip aux côtés d’acteurs choisis par son cher et tendre.

Premier extrait de son prochain album intitulé "Ceinture Noire" et prévu pour 2018, ce visuel annonce bien la couleur du projet. On y retrouve un Maître Gims audacieux et qui, comme à son habitude, soigne très bien son image.

On attend d’écouter la suite de l’album maintenant !