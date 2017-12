Chris Brown balance une surprise pour Noël !

Le rappeur a décidé de rajouter 12 morceaux à son dernier projet...

Chris Brown a décidé qu’il était temps de dévoiler son cadeau de Noël pour ses fans et c’est donc à 12 jours de voir le père Noël que l’artiste kainri a balancé l’édition Deluxe de son double album "Heartbreak On A Full Moon" !

C’est cette nuit, sur les réseaux sociaux que Chris Brown a annoncé la nouvelle sur cette édition Deluxe baptisée "Cuffing Season – 12 Days of Christmas".

Composée de 12 morceaux, elle vient donc s’ajouter aux 45 morceaux initialement prévus dans ce double album pour finalement aboutir à un projet de 57 titres...

Il nous avait prévenu qu’il avait plusieurs centaines de morceaux en stock, mais là, le projet devient de plus en plus fou !

En attendant, parmi les 12 morceaux supplémentaires, vous retrouvez quelques collaborations notamment "Yoppa" en feat avec Trippie Redd, "This X-Mas" avec Ella Mai ou encore "Secret" en featuring avec Solo Lucci !

Pour ce qui est des autres tracks, on retrouve "Don’t Slow Me Down", "Hands Up", "Let Shit Go", "Water" ou encore "I Wanna" !

On vous laisse donc découvrir l’édition Deluxe de "Heartbreak On A Full Moon" spécialement prévue pour Noël ainsi que le double album dans son entière totalité !