LeBron James dévoile sa lourde playlist Rap !

Le basketteur américain a clairement une sale playlist...

On le sait le basket et le Rap ou même la musique sont très proches depuis plusieurs années. Il n’est pas rare de voir de nombreux artistes comme Drake, 50 Cent, Eminem, Jay Z ou encore Kanye West pour ne citer que les plus connus, au bord du terrain !

Ou encore l’inverse, de voir des basketteurs assistés au concert comme il y a 3 semaines avec celui de Jay Z où LeBron James et ses coéquipiers de Cleveland s’enjaillaient comme jamais sur les morceaux d’Hova !

Et du coup, depuis fin septembre dernier et le projet de Nike de dévoiler ses nouveaux maillots NBA en intégrant un système de réalité appelé "Nike Connect", qui permet de réunir sur une application smartphone plusieurs données, statistiques ou playlists personnelles des joueurs !

Les fans sont donc de plus en plus proches de leurs stars ou joueurs préférés, pouvant même connaître quels morceaux certains écoutent avant de disputer une rencontre NBA.

Et donc pour cette occasion, LeBron James, l’ailier fort des Cavs de Cleveland, a donc délivré sa playlist personnelle !

Baptisée "LeBron’s Unbreakable Playlist", cette playlist est composée de 16 morceaux Rap Us réunissant que des grands noms du Rap Game : Metro Boomin, Offset, Big Sean, Migos, Chris Brown, 2 Chainz, Big K.R.I.T ou encore The Notorious B.I.G !

C’est dire si le King James écoute du bon son avant de claquer quelques gros dunks sur la tête de ses adversaires !

On vous laisse donc découvrir la playlist personnelle de LeBron James, disponible sur Apple Music !