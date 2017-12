''Oh Lord'' Esperanza dévoile un nouveau clip !

Découvrez le nouveau clip de Lord Esperanza : "Oh Lord" extrait de son EP "Polaroïd"...

"J'regarde le ciel, je dis : "merci"

Oh Lord

Je me dois de voir en grand

Chaque jour que Dieu fait, j'entreprends

Je n'te perçois qu'en noir et blanc

Oh Lord"

Assis sur son trône et accompagné de sa couronne et de son sceptre, Lord Esperanza propose la version visuelle de son titre "Oh Lord", extrait de son EP "Polaroïd" paru le 27 octobre dernier.

En mode ego trip, le rappeur nous fait découvrir une vidéo dirigée par Mims Vidéo dans laquelle on peut le retrouver sur fond blanc. Un décor pour le moins surprenant, mais à la fois très épuré et très travaillé.

Si la prod, réalisée par son acolyte Majeur-Mineur envoie beaucoup d’énergie, on retrouve dans ce clip, son python royal jaune (présent également sur la cover du projet), mais aussi le rappeur Nelik avec lequel il avait déjà collaboré sur son morceau "Capable".

On vous laisse découvrir cette vidéo très bien réalisée en attendant la suite...