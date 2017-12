Un extrait d'un morceau inédit de PNL circule sur la toile !

Une vidéo qui annonce le grand retour du duo...

Alors que cette année, PNL n’a pas sorti de nouveaux sons ou même annoncé de nouveaux projets, les deux frères des Tarterêts ont tout de même été incontournables en 2017 !

Ils ont notamment pris le temps de faire plusieurs Zénith à travers toute la France ainsi que deux Bercy, histoire de célébrer un disque de diamant obtenu pour leur précédent album "Dans la Légende" !

Le retour du duo est donc très attendu dans le Rap Game mais surtout auprès des fans qui ont récemment pu découvrir un extrait d’un prochain morceau inédit.

Dans une courte vidéo balancée sur le Snap d’Ademo, on peut donc y entendre ce qui semble être un extrait de "Suffira D’un", un titre inédit !

Et du coup, en quelques heures la vidéo est devenue virale et aujourd’hui elle est disponible sur Twitter… On vous laisse écouter ça, mais une chose est sûre, le prochain album de PNL s’annonce déjà lourd !