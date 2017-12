Dosseh annonce un nouvel album prévu pour 2018 !

En bonus, le rappeur a décroché un single de diamant...

Alors que samedi dernier, il célébrait sur les réseaux sociaux son premier single de diamant pour son morceau incontournable sorti l’an dernier : "l’Infréquentables" en featuring avec Booba ! Le rappeur a profité de l’occasion pour annoncer un nouvel album qui devrait sortir début d’année 2018…

Une bonne nouvelle pour Dosseh qui cette année s’est fait discret, tout en travaillant avec acharnement à la réalisation de son deuxième album après "Yuri", son premier certifié disque d’or !

Les fans attendent donc avec impatience ce nouveau projet qui pourrait s’annoncer très lourd, notamment quand on écoute le précédent mais aussi quand on voit ce qu’il est capable de faire sur un morceau avec ce single de diamant décroché !

Plus d’un an que le clip est sorti et il culmine déjà à plus de 26 millions de vues sur YouTube, le morceau a été l’un des acteurs majeurs de la réussite de "Yuri", son premier album.

En attendant, pour en savoir un peu plus sur l’album qui est en cours de préparation, n’hésitez pas à suivre Dosseh sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, car il dévoile assez fréquemment les coulisses de ce nouveau projet…

On attend maintenant un premier extrait, histoire d’avoir une idée de ce qu’il nous réserve pour début 2018 !