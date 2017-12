Hache-P et Aladin 135 se confient à propos de leurs ''Bitch'' !

Découvrez le nouveau clip de Hache-P : "Ohlabitch" en featuring avec Aladin 135

Hache-P, membre de la MZ aujourd’hui dissolue, et Aladin 135 de Panama Bende ont donc décidé de collaborer sur ce nouveau titre intitulé "Ohlabitch". Au cours de la vidéo produite par Kezo, les deux rappeurs parlent des femmes "intéressées" qu’ils ont pu rencontrer au cours de leur carrière.

"Elle m’a follow sur snap sur Facebook En vrai j’sais même plus Elle dit qu’elle m’a d’jà vu En vérité je sais qu’elle a vu des vues"

Et bonne nouvelle, le morceau est extrait de l’album d’Hache-P prévu pour début 2018 et intitulé "Rock N Roll". Un projet qui fera suite à "Before", un EP de neuf titres qui devrait faire patienter son public…