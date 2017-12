Le nouvel album de Statik Selektah est disponible !

Le DJ et producteur a réuni du beau monde sur ce nouveau projet...

Décidément, aujourd’hui les kainris sont très très chauds puisqu’un nouvel album est encore sortie cette nuit, celui du DJ et producteur Statik Selektah !

Baptisé "8", cet album est déjà le huitième pour cet artiste confirmé qui a déjà collaboré avec les plus grands du Rap Game…

Et en parlant des plus grands, Statik Selektah a aussi profité de ce nouveau projet pour en réunir quelque uns, notamment des rappeurs avec qui, il avait déjà collaboré par le passé : Wiz Khalifa, 2 Chainz ou enore Joey Bada$$.

Trois rappeurs qu’on retrouvent bien sur ce nouveau projet ! A noter aussi la participation d’Action Bronson, un des artistes les plus déjantés du Rap Game actuel mais qui reste très performant derrière le Mic’ !

D’autres rappeurs connus figurent sur ce projet, on pense notamment à Prodigy, Juelz Santana (Dipset), Lil Fame, PNB Rock ou encore Sean Price.

Sur le papier, l'album s’annonce lourd et en plus il est disponible sur toutes les plateformes de streaming !

Et Il faut savoir qu’à 35 ans, Statik Selektah a déjà signé plus de 25 mixtapes, 14 albums collaboratifs, 8 Albums studio et 3 EP !

Du coup, on vous laisse découvrir "8", le nouvel album studio du jeune artiste américain originaire du Massachusetts qui d’ailleurs est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de streaming…