G-Eazy dévoile la tracklist officielle de son prochain album !

Il ne reste plus qu'une semaine à attendre...

Le 15 décembre prochain, il faudra être prêt, puisque de nombreux albums devraient sortir ce jour-là : Eminem, Jeezy, N.E.R.D ou encore Boosie Badazz mais ça sera aussi le jour de sortie de l’album de G-Eazy !

En effet "The Beautiful & Damned" débarque dans moins d’une semaine, et pour l'occasion on en sait un peu plus sur la tracklist qui vient d'être dévoilée au grand public...

Le rappeur originaire de Californie a donc fourni un gros travail pour ce nouvel opus puisque le projet contient une vingtaine de morceaux avec plusieurs collaborations !

En parlant des featurings, G-Eazy a vraiment prévu du lourd notamment dans la diversité puisqu’on y retrouve des artistes comme : Sam Martin, Kehlani ou encore Charlie Puth mais aussi des artistes issus du monde du rap comme A$AP Rocky, Cardi B ou encore E-40 !

Selon le rappeur, le projet est divisé en deux, comme si c’était deux CD différents mais il est réuni dans un seul et même album un peu plus long…

Du coup, n’hésitez pas, "The Beautiful & Damned" est actuellement en précommande sur iTunes… En attendant la sortie officielle le 15 décembre prochain.