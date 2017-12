Juicy J balance son nouvel album ''Rubba Band Business'' !

Juicy bRUH est de retour avec un nouveau projet bien solide...

On en parlait le mois dernier, le nouvel album de Juicy J s’annonçait lourd sur le papier notamment grâce à de belles collaborations prévues pour l’occasion et aujourd'hui on peut dire que le projet est une belle réussite !

Juicy J a réuni du beau monde pour faire de "Rubba Band Business" un album incontournable de la fin d’année!

Sur le projet on retrouve donc Wiz Khalifa, Denzel Curry, Ty Dolla $ign, Travis Scott, Tory Lanez, ou encore A$AP Rocky et Offset… Et on en passe car la liste est bien longue, même chose du côté de la prod qui est gérée par des gros noms du milieu comme Metro Boomin’, TM88, Lex Luger ou encore Murda Beatz…

Rien à dire, seule chose qu’on pourrait lui reprocher : c’est de n’avoir prévu que 13 morceaux… On n’aurait jamais dit non à une vingtaine de tracks.

En attendant, on vous laisse découvrir le nouvel album de Juicy J, l’une des légendes du Rap Game qui célèbre cette année plus de 25 ans de carrière !