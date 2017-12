''Double or Nothing'' de Big Sean & Metro Boomin enfin disponible !

Les deux artistes ont claqué du lourd en cette fin d'année...

On en a parlé toute la semaine le projet commun entre Big Sean et Métro Boomin’ baptisé "Double Or Nothing" est enfin disponible sur toutes les plateformes de streaming !

Les deux artistes, très certainement satisfaits de leur ancienne collaboration, ont donc remis le couvercle pour un album collaboratif qui sur le papier s’annonçait déjà bien lourd…

En effet, les artistes ont prévu de belles collaborations pour ce nouvel album avec notamment les participations de Travis Scott, 21 Savage, 2 Chainz, Young Thug ou encore Swae Lee !

Seul morceau dévoilé par les deux artistes : "Pull Up N Wreck" en featuring avec 21 Savage, le reste de l’album est donc à découvrir tout de suite…

Métro Boomin’ et Big Sean ont vraiment décidé de nous régaler en cette fin d’année, l’album est plutôt réussi dans l’ensemble, les collaborations le sont en tout cas, que du lourd histoire de boucler une année 2017 bien chargée !

On vous laisse découvre "Double Or Nothing", n’hésitez pas à laisser votre avis en commentaire !