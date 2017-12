Nekfeu et ''Cyborg'' ont tout raflé sur ITunes cette année !

Le rappeur a été plus que prolifique en 2017...

Le boss des boss d’iTunes c’est bel et bien Nekfeu ! Le rappeur a en effet tout cassé cette année avec son album baptisé "Cyborg"…

Album qu’il avait gardé secret jusqu’en décembre 2016 et qu'il avait dévoilé au grand public lors de son concert à Bercy !

Un bon coup marketing qui a très clairement propulsé le rappeur en tête des ventes en France en 2017 sur la célèbre plateforme de streaming.

Malgré un premier mois d’exploitation mitigé, "Cyborg" s’est ensuite installé confortablement en tête du classement pour ne plus le lâcher jusqu’à aujourd’hui… Une véritable prouesse réalisée par le jeune rappeur quand on sait que d’autres gros albums sont tombés cette année, on pense notamment à "Commando" de Niska ou encore "Ipseité" de Damso !

En bonus, Nekfeu s’offre le luxe d’avoir certifié la quasi-totalité de son album, en partant de l’or pour arriver au diamant sur certains morceaux…

C’est dire si le projet de l’artiste fut une franche réussite ! En attendant, comme sur Spotify, le Rap se trouve en très bonne position puisque juste derrière Nekfeu, se trouve Damso ! PNL se retrouve quatrième, juste devant Jul, Lacrim et Kaaris.

Côtés singles, seuls "Macarena" du Dems et "Réseaux" de Niska sont dans le top 10 des ventes !