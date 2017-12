Eminem nous dévoile ''Untouchable'' extrait de son prochain album !

6 minutes dans le but de lutter contre l'injustice sociale...

On le sait la sortie de l’album d’Eminem approche à grands pas et de ce fait le rappeur a décidé de balancer un dernier extrait avant de dévoiler l’entière totalité de l’album !

Hier, il avait surpris tout le monde en dévoilant la cover de l’album et notamment en la projetant sur les murs de deux monuments de Détroit…

Aujourd’hui, les fans ont la possibilité de découvrir "Untouchable", le deuxième extrait de "Revival" après la sortie il y a plusieurs semaines de "Walk on Water" aux côtés de Beyoncé !

Un premier single qui avait rencontré de vives critiques notamment de la part de certains fans qui avaient du mal à retrouver le Slim Shady des années 2000.

Aujourd’hui, nul doute qu’ils seront satisfaits de ce deuxième morceau dévoilé par le Marshall. Un morceau composé de deux parties : une première bien étrange où l’artiste envoie punchline sur punchline sur une instru bien Rock avec un refrain qui rentre bien en tête, et une deuxième plus posée où Slim Shady kick comme il se doit sur une instru des plus simples.

Pendant plus de 6 minutes, Eminem prend le temps de traiter de l’injustice raciale et sociale qui touche l’Amérique en prenant notamment le point de vue d’un homme blanc se sentant intouchable, à l’inverse de ses amis noirs qui sont toujours aujourd’hui obligés de lutter pour avoir une vie décente !

Avec ce deuxième morceau dévoilé, nul doute que ce nouvel album traitera de politique et problament de celle menée par Donald Trump depuis plus d’un an.

En attendant, on vous laisse découvrir "Untouchable", dernier extrait de "Revival".