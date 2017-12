Eminem nous dévoile la cover de son prochain album ''Revival'' !

Rien n'arrête Slim Shady en matière de créativité...

On le sait, Eminem n’est clairement pas le dernier venu quand il s’agit de teaser ou d’annoncer un nouveau projet ! Le King de la promo a une nouvelle fois fait parler de lui en dévoilant la cover de son prochain album.

En effet, cette nuit sa ville natale : Détroit a participé à la promo de "Revival" en dévoilant sur deux monuments de la ville, deux visuels dont un étant la cover !

Pilotée par New D Media Art, cette prouesse technique a été réalisée par plus de 40 000 lumières impliquant la présence d'une équipe, ne serait-ce que pour la mise en place de ce projet !

On vous avait prévenu, Slim Shady ne rigole pas et soigne toujours sa promo… Au final, cette nuit les habitants de Détroit ont pu observer ce qui semble être la cover de l’album sur le Michigan Central Station, l’ancienne gare de la ville.

Un autre visuel a lui aussi été projeté dans un autre lieu inconnu de la ville… C’est dire, si le rappeur avait tout prévu depuis le début !

On vous laisse donc mater ça, c’est plutôt bien fait et ça prouve une nouvelle fois que le Marshall est bel et bien de retour sur le devant de la scène…

Rendez-vous le 15 décembre prochain pour la sortie officielle de l’album !