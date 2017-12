Lorenzo annonce la date de sortie de son prochain album !

Le jeune rappeur nous réserve du sale...

C’est l’une des annonces à retenir de la matinée, Lorenzo a prévu du lourd dès le début de l’année 2018 !

Après plusieurs mois d’absence, le rappeur français est enfin de retour dans une vidéo de plus de 8 minutes ! Complètement "barré", Lorenzo présente donc son nouveau projet qui sortira le 23 février prochain.

Alors qu’il nous montre sa caravane qui sert aussi occasionnellement de studio, Lorenzo en profite aussi pour dévoiler les secrets de fabrication de ses morceaux, accompagné de quelques joints histoire d’être toujours bien détendu quand il fait de la musique !

La fin de la vidéo est d’autant plus délirante et intéressante puisque le rappeur nous balance un extrait d’un prochain morceau qui devrait, on l’espère, sortir très prochainement.

Il est vrai que depuis 2016 et la sortie de sa mixtape "Empereur du sale", un nouveau vrai projet était très attendu par la fan base de l’artiste y comprit par le Rap Game !

C’est donc bel et bien prévu pour début 2018, le 23 février ! En attendant, on le laisse taffer proprement dans sa caravane !