Joey Starr en plein clash avec Maître Gims !

On en parlait hier, la mort de Johnny n’est forcément pas passée inaperçue puisque sur les réseaux sociaux, les rappeurs français ont pris le temps de lui rendre un beau et vibrant hommage…

Une bonne initiative qui vient contrebalancer avec celle prise par JoeyStarr qui hier a profité de la mort du célèbre rockeur pour envoyer un bon tacle à Maître Gims ainsi qu’à Matt Pokora.

En effet, c’est sur instagram que le comédien à ironiser de la situation en regrettant, pour la culture française, que Maître Gims soit toujours en vie.

Un commentaire plus que délicat et mal placé qui n’a pas échappé au principal concerné qui quelques heures après avoir rendu hommage à Johnny Hallyday, a répondu sur instagram !

Une réponse tournée sous forme d’humour qui fera très certainement son effet auprès de l’ancien membre de NTM !

Il faut savoir que le clash entre les deux artistes n’en est pas à ses débuts puisque souvenez-vous en 2015, JoeyStarr avait déjà abordé le sujet notamment en postant un message un peu plus violent !

"Si on me demandait de choisir entre écouter le dernier Maître Gims ou me fourrer un playmobil dans le fion je répondrais : Pas celui avec l’épée"