Thérapie Taxi et Roméo Elvis sortent un ''Hit Sale'' !

Découvrez ce nouveau featuring original...

"Tu continues à danser sur des hits sales, t'as mis un pull XL, on voit quand même tes lolos

J'pourrais être ton beau gosse, j'pourrais t'faire du vice car

T'allumes toutes les flammes et j'suis docile comme un boloss"

C’est sur une collaboration plutôt improbable que l’on retrouve le rappeur belge Roméo Elvis. Le titre intitulé "Hit Sale" a en effet été révélé au public il y a quelques jours.

C’est donc Adélaïde, Raph et Renaud qui forment ce groupe, Thérapie Taxi, un groupe aux influences plutôt rock’n’roll et qui se sont notamment fait connaître avec le titre "Pigalle" qui sont allés chercher l'auteur de "Morale 2".

Le morceau et le featuring proposé n’étaient pas forcément évidents mais le rendu ramène une bonne fraicheur et une bonne vibe. On peut dire qu’il s’agit d’un pari réussi autant du côté du groupe que de Roméo Elvis qui a su encore une fois d’adapter à une nouvelle situation et prendre des risques.