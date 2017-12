Jeezy dévoile la tracklist de son prochain album ''Pressure'' !

Le rappeur a prévu du lourd pour son dixième album...

On le sait, le prochain album de Jeezy devrait sortir dans presque une semaine !

Prévu pour le 15 décembre prochain, "Pressure" va très certainement régaler les fans du rappeur originaire de Caroline du Sud, qui attendaient avec impatience la sortie d’un dixième projet, un an après "Trap or Die 3" sorti en octobre 2016 !

Et du coup, cette nuit le rappeur a décidé qu’il était temps de révéler à ses fans la tracklist officielle de ce nouveau projet !

Une tracklist assez solide composée notamment de 2 Chainz, Puff Daddy, Kodak Black, YG, Tory Lanez, Rick Ross, Trey Songz ou encore J.Cole et Kendrick Lamar…

C’est dire si l’album s’annonce lourd sur le papier, le rappeur a prévu un grand nombre de collaborations puisque sur les 13 pistes qui composent "Pressure", seulement quatre seront interprétés en solo sans compter l’interlude.

Il ne reste plus qu’à attendre le 15 décembre prochain, histoire de valider complètement le dixième album de Jeezy qui arbore déjà une carrière bien longue depuis ses débuts en 2001 avec "Thuggin’ Under the Influence" (T.U.I).