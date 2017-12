Booba et ''Trône'' explosent déjà les records !

Le Duc n'a pas attendu bien longtemps avec de reprendre son "Trône"...

Le nouvel album de Booba n’est clairement pas passé inaperçu, sorti depuis vendredi dernier, le neuvième opus du Duc de Boulogne a tout explosé ce week-end notamment en classant les 13 titres qui composent "Trône" aux 13 premières places des classements Spotify et Apple Music.

C’est dire si l’album a rencontré un franc succès depuis 3 jours… Booba confirme bien qu’au fil des années, il a su se réinventer et fabriquer ses albums en adéquation parfaite avec la nouvelle génération.

Autre record décroché par le Duc de Boulogne : vendredi, il est devenu l'artiste le plus streamé en une journée et "Trône", l'album le plus streamé en une journée.

On attend maintenant les chiffres de la première semaine d’exploitation, histoire de confirmer et valider ces records décrochés.

Même si, on ne va pas se mentir, B2O devrait décrocher très rapidement une première certification pour son nouveau projet.

Les autres récompenses devraient suivre courant décembre avec la sortie physique de l’album prévue toujours le 15 décembre prochain.