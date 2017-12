Damso de retour en studio pour l'hymne des diables rouges !

Le rappeur belge charbonne pour faire taire les critiques...

On en parlait hier depuis que Damso a été désigné pour créer et interpréter l’hymne officielle de la Belgique lors de la prochaine Coupe du monde de football prévu l’an prochain en Russie.

Le rappeur Belge ne faisait clairement pas l’unanimité auprès de certains Belges qui n’aiment pas associer Dems à la Belgique, du moins le temps d’une compétition internationale.

Le problème était principalement lié à ses textes et à sa vision de la femme… Une polémique qui se poursuit toujours aujourd’hui dans le pays.

Mais, rien n’atteint Damso qui, depuis ces récents commentaires, a continué de travailler et a même dévoilé ce week-end le nom du morceau qui serait jouer lors de la prochaine coupe du monde.

Baptisé "Humains", ce morceau devrait satisfaire l’ensemble du pays…

Et en ce moment, le rappeur est en plein travail sur ce nouveau projet très important puisque c’est l’occasion pour l’artiste âgé de 25 ans de représenter la Belgique à travers la musique et plus particulièrement à travers son univers et son morceau.

On attend donc une grosse performance de la part du Dems qui, à le voir en studio, prend ce projet très à cœur.

On espère qu’un extrait ou même le morceau sera dévoilé très prochainement, histoire de voir si le rappeur est une nouvelle fois au-dessus du lot et surtout bien au-dessus des critiques !