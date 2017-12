Moha La Squale dévoile un nouveau freestyle ''Pour la 20ème'' !

Découvrez son freestyle avec Black M...

"J’aime me battre parce que… J’aime me battre parce que c’est dans ma nature, enfin, j’aime bien ça. J’ai horreur de m’en remettre."

Comme chaque dimanche, Moha La Squale a révélé un nouveau freestyle. Avec comme invité Black M, le jeune mc nous parle de sa vision du 20ème arrondissement de Paris. Il parle aussi de sa mère, de son enfance, de son vécu…

"Quand j'parle d'maman, mes yeux rougissent

Avec elle, j'souffle mes bougies

La seule qui bouge pour moi, mille fois plus forte que papa

C'est elle, l'exemple du p'tit Moha"

Encore une belle performance pour ce jeune rappeur dans lequel beaucoup placent leurs espoirs pour 2018.

Du haut de ses 22 ans, Moha La Squale comptabilise déjà plus de 120 000 followers sur Facebook et plus de 50 000 sur Instagram. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter…