''Dedication'' de Chief Keef est enfin disponible !

Et de 4 pour Chief Keef, son quatrième projet de l'année...

Le quatrième album de Chief Keef est donc enfin disponible en ce 1er décembre 2017 !

Composé d’une quinzaine de morceau, ce projet devrait plaire aux fans du rappeur puisque cette fois-ci, l’artiste kainri a prévu de belles collaborations.

On pense notamment à Tadoe ou encore Lil Yachty avec qui il partage plusieurs morceaux assez lourds !

Cet album vient parfaitement couronner l’année 2017 pour Chief Keef puisqu’avant la sortie de "Dedication", il avait déjà lâché 3 bonnes mixtapes : "Two Zero One Seven", "Thot Breaker » et "The W".

Reste à voir si ce nouveau projet dévoilé plaira à ses fans ! En attendant, on vous laisse découvrir son dernier album, n’hésitez pas à laisser votre avis en commentaire !