Kalash valide une reprise bien décalée de ''Mwaka Moon'' !

Décidément le morceau inspire de nombreux jeunes artistes...

On le sait "Mwaka Moon" est le morceau incontournable de Kalash en cette fin d’année !

En tête des classements de single chaque semaine, le morceau a récemment dépassé la barre des 75 millions de vues sur YouTube !

Et du coup, on a pu constater un grand nombre de reprises toutes originales les unes des autres ! Comme récemment celle de deux jeunes artistes qui ont décidé d’interpréter le banger de Kalash et Damso au violon et violoncelle !

Une idée bien perchée qui n’a pas échappé au rappeur français qui s’est empressé de repartager le court extrait sur Instagram !

On vous laisse mater ça, c’est comment dire, surprenant ! À ce niveau-là, on n’est pas loin de la lune…