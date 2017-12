Desiigner annonce du lourd pour l'album de Kanye West !

Le rappeur est catégorique : cet album sera "Crazy"...

Desiigner a profité d’une interview accordée à Montreality pour annoncer que Kanye West préparait du très lourd pour son prochain album !

“Kanye se porte à merveille, il reste concentré. Vous savez, c’est un homme occupé, il s’occupe de son art, il a son album et son label puis avant toute chose : il a une famille. Il arrive, l’album sera fou, on travaille à G.O.O.D Music. On sera toujours là.”

On sait Yeezy est très occupé en ce moment puisqu’il s’occupe de toutes les prods des artistes de son label mais à ce qui paraît, ça ne l’empêche pas de préparer une tuerie d’album prévu pour, on l’espère, début 2018 !

Lors de l’interview, le jeune rappeur a aussi profité de l’occasion pour s’exprimer sur son propre album ! On le sait depuis un moment, il se faisait discret et certains rappeurs le voyaient hors du Game. Des critiques qui n’ont pas plus à Desiigner puisque dans la foulée, il a annoncé la sortie d’un nouvel album qu’il travaille toujours avec le Boss de G.O.O.D Music !

Après son banger "Panda", le rappeur annonce du lourd avec "The Life of Desiigner" (L.O.D), un nom étrangement proche du dernier projet de Kanye West : "The Life of Pablo", nul doute que Yeezy est encore derrière tout ça !

“Mon premier album L.O.D est comme un film. C’est comme ton film préféré. Quand il s’agit de faire parler notre art, tout le monde se reconnaît dedans…”

En attendant, il ne manque plus que les dates de sortie de ces deux petites bombes from G.O.O.D Music ! On vous laisse mater l’interview de Desiigner en intégralité ! N’hésitez pas les sous-titres anglais sont disponibles, ça aidera toujours à la compréhension.