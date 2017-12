Guizmo nous dévoile son nouvel album ''Amicalement Vôtre'' !

C'est à écouter sans modération...

Guizmo est bien de retour sur le devant de la scène et pour notre plus grand plaisir !

Guizy revient en force avec un nouvel album baptisé "Amicalement Vôtre", qui sonne déjà comme une réussite…

Propre esthétiquement et musicalement parlant, ce nouveau projet balancé avec sa fine équipe de Y&W (Yonea & Willy ou Young and Winner) devrait satisfaire les fans de l'artiste qui l'attendaient avec impatience !

Encore une fois, l’artiste nous plonge dans son univers mélancolique, où le rappeur en pleine tourmente prend le temps, avec une plume délicate, de raconter sa vie…

Il est vrai que ces derniers temps l’artiste avait bien teasé l’arrivée de "Amicalement Vôtre" en balançant 5 extraits pour l’occasion !

On vous laisse donc découvrir le tout nouveau projet de Guizmo, un album qui fait du bien que ça soit pour l’artiste, pour les fans ou pour le Rap Game !

Guizi Ouzou revient donc après plus d’un an et la sortie de #GPG… Et c’est une bonne nouvelle !