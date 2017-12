Lomepal balance une version Deluxe de son album ''Flip'' !

En bonus : 3 inédits et des versions lives et acoustiques...

On en parlait en Juin dernier Lomepal dévoilait un nouveau projet baptisé "Flip", un album qui aura surpris mais aussi convaincu tant par sa créativité que par son originalité !

Un premier projet pour le rappeur parisien qui profite aujourd’hui de sa réédition avec une version Deluxe composée de 3 inédits et de plusieurs lives et versions acoustiques des morceaux.

Une sorte de cadeau que fait l’artiste à ses fans pour les remercier de la réussite de ce projet.

Du coup, c’est l’occasion pour vous de réécouter ou tout simplement découvrir l’univers décalé de Lomepal composé de deux personnages totalement opposés !

D’un côté, un homme arrogant, au-dessus de tout le monde et qui fait craquer les filles tout en leur brisant le cœur et de l’autre un garçon plus humble, qui cherche tant bien que mal à convaincre les gens qu’il est une belle personne !

Une particularité qui lui a donc permis de donner vie à un projet bien réfléchi et donc on vous laisse découvrir cette version Deluxe de "Flip" avec trois nouveaux morceaux inédits : "Outsider", "Un peu de sang" et son dernier single dévoilé "Club" !